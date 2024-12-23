Сначала российские оккупанты применяли "Шахеды" с индексом "М" – считается, что тогда это были дроны иранской сборки.

В конце года Россия, вероятно, смогла выйти на темп производства Shahed-136 в 2000 дронов в месяц. К такому выводу пришло издание Defense Express, проанализировав серийные номера сбитых за последнее время "Шахедов".

Так, на фото агентства Anadolu, которое было распространено фотоагентством Getty Images, видно обломки сбитого дрона с номером "Ы 11934". Этот беспилотник оккупанты запустили во время атаки по Харькову 21 декабря этого года.

"В случае, если номера были без пропусков, то это означает, что РФ изготовила за 2024 год уже около 10 тысяч "шахедов" именно на своих мощностях. Потому что уже в феврале 2024 года дроны с индексом "Ы" были с номерами более 2600", – говорится в материале.

Видео дня

Примечательно, что первый случай такой маркировки был замечен в июле 2023 года.

Авторы акцентируют, что сначала российские оккупанты применяли "Шахеды" с индексом "М" – считается, что тогда это были дроны иранской сборки. Уже в 2023 году появились БПЛА с индексом "К" и иногда "КБ" – эти собирались в России, но сейчас серия уже не встречается.

"Таким образом остается лишь констатировать, что российское производство "Шахедов" в Алабуге вышло на очень значительный темп производства дронов. При этом не 1 тысяча в месяц, потому что это средний темп за год во время которого ежемесячные объемы только увеличивались. Потому что по состоянию на конец октября этого года фигурировал номер "Ы 7069"", – отмечает издание.

И если россияне не "химичат" с серийными номерами, это свидетельствует о том, что ежемесячный темп производства "Шахедов" к концу года в РФ достиг около 2000 единиц. Примечательно, что ранее показатели держались на уровне до 1000 дронов ежемесячно. И как России удалось так нарастить объем производства – отдельный вопрос, констатирует Defense Express.

Производство оружия в России

Первые результаты изучения обломков российского "Орешника" свидетельствуют о том, что диктатор Путин сильно соврал об этой ракете. Новым является только название, но не сама ракета – она существует уже по крайней мере 6-7 лет.

Между тем ОАК сообщила о том, что изготовила и отправила в войска РФ новые боевые самолеты Су-57 и Су-34. Количество не раскрывается.

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