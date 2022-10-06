Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов.

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки противника в районах десяти населенных пунктов, а также нанесли 11 авиаударов по врагу.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов.

"Подтверждено поражение одного опорного пункта, 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 6 средств артиллерии.

Успехи ВСУ за минувшие сутки: детали

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 330 российских захватчиков. ВСУ продолжают защищать наши земли от оккупантов, потери врага стремительно растут.

За прошедшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе 8 населенных пунктов. Украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику.

ВСУ с 21 сентября продвинулись на 55 км в глубину обороны оккупантов на Харьковщине.