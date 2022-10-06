За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов по территории Украины

За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов по территории Украины. Наши же защитники отбили атаки противника в районе 8 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более тридцати населенных пунктов. Среди них - Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное", - говорится в сообщении.

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Между тем, остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В Генштабе также отметили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Одрадивка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы.

Так, на Северском направлении – в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области. На Слобожанском направлении-в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелковое, Красное, Огуречное, Глубокое, Нескучное и Меловое.

На Краматорском направлении враг атаковал неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного, а на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Одрадивка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка.

Тем временем на Авдеевском направлении оккупанты били в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.

В Генштабе также сообщили, что на Новопавлівському и Запорожском направлениях враг нанес огневого воздействия в районах населенных пунктов Новопіль, Времевка, Великая Новоселка, Шахтерский, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, большое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

Война в Украине: как ВСУ дают отпор врагу

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается. Защитники нашей страны продолжают освобождать от рашистов украинские земли. Вчера Зеленский сообщил о новых успехах ВСУ на Херсонщине, за сутки там было освобождены и стабилизированы три населенных пункта. Кроме этого президент Украины анонсировал планы, которые порадуют украинцев и огорчат оккупантов.

Когда рашисты убегают, они оставляют немало оружия. В сети уже шутят, что это "ленд-лиз" от оккупантов. По информации WSJ, российская армия стала главным поставщиком тяжелого вооружения для ВСУ. Аналитики ISW также сообщили, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине еще не достигло пика. Северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет защите одного района операций в ущерб другому.

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