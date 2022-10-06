Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 330 российских захватчиков. ВСУ продолжают защищать наши земли от оккупантов, потери врага стремительно растут.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 октября ориентировочно составили:

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личного состава - около 61 тыс. 330 (+330) человек ликвидировано,

танков - 2449 (+14),

боевых бронированных машин - 5064 (+26),

артиллерийских систем - 1424 (+10),

РСЗО – 344 (+3),

средств ПВО - 177,

самолетов - 266,

вертолетов – 232,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1047 (+15),

крылатых ракет - 246,

кораблей/катеров ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3854 (+13),

специальной техники - 134 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - говорится в сводке.

Война в Украине: как ВСУ удачно ликвидируют оккупантов

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе 8 населенных пунктов. Враг пытался наступать в сторону выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки. Известно, что за вчера украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику.

Мощный ответ защитников Украины на российскую агрессию пугает оккупантов, они уже в панике из-за контрнаступления. Рашисты усиливают фильтрацию, эвакуируют коллаборантов и ищут партизан.

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