За сутки ВСУ "отминусовали" еще 14 танков / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 330 российских захватчиков. ВСУ продолжают защищать наши земли от оккупантов, потери врага стремительно растут.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 октября ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 61 тыс. 330 (+330) человек ликвидировано,
  • танков - 2449 (+14),
  • боевых бронированных машин - 5064 (+26),
  • артиллерийских систем - 1424 (+10),
  • РСЗО – 344 (+3),
  • средств ПВО - 177,
  • самолетов - 266,
  • вертолетов – 232,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1047 (+15),
  • крылатых ракет - 246,
  • кораблей/катеров ‒ 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3854 (+13),
  • специальной техники - 134 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - говорится в сводке.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 330 российских захватчиков / инфографика УНИАН

Война в Украине: как ВСУ удачно ликвидируют оккупантов

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе 8 населенных пунктов. Враг пытался наступать в сторону выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки. Известно, что за вчера украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику.

Мощный ответ защитников Украины на российскую агрессию пугает оккупантов, они уже в панике из-за контрнаступления. Рашисты усиливают фильтрацию, эвакуируют коллаборантов и ищут партизан.

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