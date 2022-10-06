За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 330 российских захватчиков. ВСУ продолжают защищать наши земли от оккупантов, потери врага стремительно растут.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 61 тыс. 330 (+330) человек ликвидировано,
- танков - 2449 (+14),
- боевых бронированных машин - 5064 (+26),
- артиллерийских систем - 1424 (+10),
- РСЗО – 344 (+3),
- средств ПВО - 177,
- самолетов - 266,
- вертолетов – 232,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1047 (+15),
- крылатых ракет - 246,
- кораблей/катеров ‒ 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3854 (+13),
- специальной техники - 134 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - говорится в сводке.
Война в Украине: как ВСУ удачно ликвидируют оккупантов
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районе 8 населенных пунктов. Враг пытался наступать в сторону выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута, Красногоровки, Майорска и Новомихайловки. Известно, что за вчера украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику.
Мощный ответ защитников Украины на российскую агрессию пугает оккупантов, они уже в панике из-за контрнаступления. Рашисты усиливают фильтрацию, эвакуируют коллаборантов и ищут партизан.