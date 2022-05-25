Россияне продолжают активно обстреливать Черниговскую и Сумскую области.

Пограничники вместе с другими украинскими защитниками готовятся к возможному повторному вторжению России с севера. Сейчас оккупанты регулярно обстреливают территории Черниговской и Сумской областей возле границы. У них "нет понятия о правилах ведения боя", поэтому украинские бойцы рассматривают худший из потенциальных сценариев.

Такими мыслями поделились наши солдаты в разговоре с The Washington Post. Издание подготовило материал о том, как обстоят дела на границе с Россией в северных областях.

Сейчас на Черниговщине проходит трансграничная война. Россияне обстреливают украинские села из танков, артиллерии и прочей техники.

"Граница уже никогда не будет прежней. Если раньше там был только танковый ров, то теперь все это будет заминировано", - заявил командир одного из подразделений пограничников Сергей Хоменко.

Он вместе с подчиненными живут в болотах и лесах вдоль границы. Кроме россиян, отбиваться приходится от "комаров размером с кулак".

С тех пор, как оккупантов выбили из Черниговской области, прошло семь недель. Люди начали возвращаться домой, но заместитель командира ГПСУ в области Александр Середа говорит, что они слишком торопятся. Сейчас ежедневно на территорию региона падает от двух до восьми снарядов.

"В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. [У россиян] нет понятия о правилах ведения боя", — заявил Середа.

Аналогичная динамика наблюдается в Сумской области. А на Харьковщине, где ВСУ провели контрнаступление, ожидают перехода от генеральных сражений до оборонительных действий.

"Теперь граница залита реками крови. Это памятник погибшим. Эта линия теперь ассоциируется с принесенными в жертву жизнями", — подытожил Середа.

Напомним, сегодня, 25 мая, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил постоянные обстрелы пограничных территорий в регионе. Россияне открывают огонь как днем, так и ночью. Похожая ситуация сложилась на Сумщине: сегодня враг обстрелял земли трех общин в области, одну — из самолета.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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