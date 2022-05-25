В Чернигов возвращаются жители, которые раньше выехали.

На сегодня ситуация в Черниговской области относительно спокойная, враг продолжает ежедневные обстрелы приграничных территорий.

Об этом на брифинге сказал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"На сегодня в области относительно спокойно. Ведь враг продолжает ежедневные и еженощные обстрелы приграничных территорий нашей области. В частности эти обстрелы осуществляют на северных направлениях, с территории Российской Федерации", - сказал он.

Чаус отметил, что в результате этих обстрелов пока жертв или раненых не было.

"Но мы все помним, что у нас недавно был ракетный обстрел поселка Десна, и у нас там много погибших и раненых", - напомнил глава военной администрации и добавил, что речь идет о 87 погибших и более 30 раненых.

В то же время Чаус отметил, что в Чернигов уже вернулось много людей, которые ранее выехали из города. "В критические времена оставалась где-то треть города, треть населения. А сейчас еще треть примерно вернулась уже в город", - сказал председатель ОВА.

Он также подчеркнул, что в области после оккупации российских войск осталось еще очень много неразорвавшихся боеприпасов.

"На сегодня уже более 25 тысяч опасных предметов обезврежено в области. Это колоссальное количество. Но еще больше остается для работы наших спасателей", - рассказал Чаус и призвал местных жителей не посещать пока леса.

Председатель ОВА отметил, что в области разрушено или повреждено более 3 тыс. 700 объектов недвижимости, из которых 3 тыс. 400 - жилой фонд. "Фактически разрушен туберкулезный центр... 8 учреждений здравоохранения разрушены", - подчеркнул он.

Кроме того, в регионе было разрушено более 20 мостов, работа части из которых уже восстановлена.

"Мы имели за время активной военной агрессии - я говорю сейчас приблизительные цифры - более 500 погибших и более 1 тысячи 500 раненых на территории области. В основном, раненые и погибшие - это жители Чернигова и населенных пунктов, которые находятся рядом с ним. Мы на сегодня еще продолжаем откапывать и находить тела расстрелянных наших сограждан, фиксировать преступления Российской Федерации", - констатировал глава ОВА.

Чаус также рассказал, что в области почти завершена посевная кампания, хотя примерно на 30% меньше, чем в прошлом году.

Ранее на Черниговщине во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство водитель погиб.

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