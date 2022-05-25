По украинским флагам на Аллее героев оккупанты стреляли из автоматов.

В Ярцево Черниговской области на Аллее героев российскими военными разрушены могилы украинских военных, погибших в борьбе за территориальную целостность Украины на Донбассе с 2014 года. Также оккупанты прострелили государственный флаг.

Такой акт вандализма шокировал местных жителей и родителей погибших военных. Об этом сообщает восточноевропейское бюро Report и публикует фото с места событий.

На месте, где россияне совершили акт вандализма, побывал нардеп от "Слуги народа" от Черниговской области Олег Семинский.

"На кладбище в Ярцево можно увидеть, сколько зверств и бесчинств было совершено российскими военными. Там есть могилы погибших участников АТО, наших солдат, которые воевали с 2014 года и погибли. По флагам стреляли из автоматов. Они также разрушили храм, который родители построили на свои деньги", - говорит депутат.

Он уточнил, что храм, кстати, находится в подчинении Московского патриархата. Также, добавил народный избранник, оккупанты разрушили могилы солдат, воевавших в Афганистане.

"Это те, кто в свое время сражался с ними плечом к плечу в советской армии. Они уничтожили эти могилы с таким же зверством и дикостью. Однако в Афганистане мы воевали все вместе - русские, азербайджанцы, украинцы, белорусы. А теперь посмотрите, что они натворили. Я не могу понять Путина. Как можно славян, то есть русских, настраивать против украинцев? Я не знаю, какими словами этого можно было добиться", - заявил Семинский.

По словам местных жителей, российские солдаты хотели, чтобы все встречали их, будто бы те пришли с миром. Но никто на это не согласился.

Семинский также отметил, что во время бомбежки Чернигова было очень тяжело, люди прятались в подвалах. Он рассказал, что во время бомбежек погибли более 300 мирных жителей Чернигова, их хоронили в траншее перед кладбищем. И только сейчас их перезахоронили в могилах.

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