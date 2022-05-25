В результате обстрела никто не пострадал.

Российские оккупанты с самолета нанесли ракетные удары по Сумщине.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня, около 17 часов, враг со своей территории открыл огонь по Эсманской и Новослободской общинах. Около 20 вечера российский самолет нанес ракетные удары по территории Шалыгинской общины", - отметил он.

По словам Живицкого, потерь нет в обоих случаях.

"Россияне все же продолжают нарушать технику безопасности и правила обращения с собственным оружием. Видимо поэтому у них на территории и разрушаются здания и предприятия. Все время что - то у них происходит у наших границ с Сумщиной", - добавил председатель ОВА.

Напомним, стало известно, сколько ракет выпустили по Украине с 24 февраля.

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