Украинские войска могут взять в котел крупную группировку россиян, - офицер ВСУ

Для этого понадобится больше личного состава и техники.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров считает, что украинские войска могут взять в котел крупную группировку российских оккупантов.

Как пишет OBOZ.UA, продвижение врага в районе Очеретино на Покровском направлении выглядит как клин, ставящий солдат противника под большую угрозу. ВСУ теоретически могут окружить оккупантов в пределах крупных автодорог, которые проходят вблизи Авдеевки.

"Нам нужно больше личного состава, больше техники. Да, мы можем остановить врага. Тем более, если посмотреть на ситуацию с точки зрения военной теории, то враг этим своим выступлением, которое он делает в районе Очеретино, может сделать себе очень плохо, если мы сможем его здесь отрезать. Если у нас будет достаточно сил, достаточно техники, этот выступ можно будет просто перерезать, например, по трассе. Как говорят россияне, "взять в котел". Теоретически у нас такая возможность есть. Практически пока, к сожалению, нет", - отметил Крамаров в интервью.

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Чтобы избежать потенциального окружения россияне пытаются расширить фронт возле Нью-Йорка. Кроме того, противник хочет перехватить трассу, которая является основным сообщением к Часовому Яру и ведет от Константиновки.

"Часов Яр продолжает стоять. Да, они стерли с лица земли еще один район города, дальше за ним идет естественная преграда. Врагу будет очень трудно ее перейти. Но, впрочем, это напоминает мне ситуацию боев за Бахмут, когда враг также стер с лица земли левобережную часть Бахмута до реки Бахмутка, просто выровнял под корень, а после этого начал штурм. Но для этого ему понадобилось 3-3,5 месяца", - добавил военный.

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Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что у российских оккупантов есть небольшие продвижения на Покровском направлении, но оперативных успехов нет. Ситуация оценивается как напряженно-контролируемая несмотря на то, что враг все-таки активно, непрерывно пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Оккупанты не имеют возможности для оперативного продвижения с протяженностью фронта в 940 километров, однако на некоторых ключевых направлениях ему удается осуществлять тактическое "проедание", сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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