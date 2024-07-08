На Покровском направлении интенсивность штурмов противника и количество его штурмовых групп увеличились почти вдвое за последние полторы недели.

У российских оккупантов есть небольшие продвижения на Покровском направлении, но оперативных успехов нет. Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, ситуация оценивается как напряженно-контролируемая несмотря на то, что враг все-таки активно, непрерывно пытается штурмовать позиции украинских защитников.

"Мы линию обороны держим в выдающейся полосе. Интенсивность штурмов противника и количество его штурмовых групп увеличились почти вдвое за последние полторы недели. И погодные условия, и сейчас короткие ночи позволяют захватчикам пробиться, нащупывать слабые места в нашей обороне, но российские воины только остаются ликвидированными на поле боя. Наша задача в уничтожении и истощении врага не меняется, мы это и продолжаем делать", - сказал он в эфире Еспресо.

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Цехоцкий заверил, что у врага есть небольшие продвижения, но оперативных успехов нет.

Война в Украине - ситуация на фронте

Продолжается война в Украине, и за прошедшие сутки только на Покровском направлении Вооруженными силами Украины было отражено 52 штурмовых действия российских оккупантов. Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 141 боевое столкновение.

"По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, задействовав 111 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 110 - с использованием реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

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