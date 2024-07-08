При этом российские силы пока не показали таких возможностей.

Украинские операторы дронов улучшают свои возможности перехвата российских БПЛА дальнего радиуса действия еще в воздухе. Это позволит Воздушным силам ВСУ ослабить давление на средства ПВО ближней и средней дальности.

Как сообщает Институт изучения войны, это подтверждают многочисленные видео украинских военных. В частности, 1 июня защитники использовали FPV-дрон для поражения российских разведывательных беспилотников ZALA и "Орлан-10" в районе города Великая Новоселка в Донецкой области.

29 июня оперативная группировка войск "Харьков" поделилась кадрами, на которых украинский БПЛА перехватывает российский "Ланцет" в воздухе на Харьковском направлении.

Видео дня

По словам аналитиков, военные с обеих сторон улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне. При этом пока в ISW не видели подтверждений того, что российские силы способны использовать БПЛА для поражения украинских или разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

Однако за последние месяцы захватчики воспользовались ограничениями на системы ПВО для более свободного использования разведывательных дронов в глубоком тылу. Это позволило им усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы.

По оценке аналитиков, мощная способность Воздушных сил ВСУ использовать дешевые и доступные БПЛА для перехвата более дорогих разведывательных дронов врага, вероятно, позволила бы ослабить возможности РФ. Это, в свою очередь, помогло бы сохранить дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более серьезных целей.

"Российские и украинские Вооруженные силы сейчас технологически соревнуются между наступательными и оборонительными силами. Способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности ВСУ нивелировать нынешние преимущества России в материальном обеспечении", - подытожили эксперты.

Использование РФ разведдронов РФ

По словам эксперта Олега Каткова, во время последних ударов РФ по авиабазам в Миргороде и Полтаве, российские разведывательные дроны передавали изображения на дальности 150-200 км в реальном времени, что позволило врагу видеть в конкретном месте возможные цели для поражения.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко добавил, что почти все российские разведывательные дроны собирают из иностранных комплектующих.

В Defence Express отметили, что существует много предложений о том, как бороться с российскими разведывательными дронами, но все они игнорируют то, что вражеские "Орланы" функционируют не сами по себе, а как составляющая разведывательно-ударных контуров армии РФ, завязанных под ОТРК "Искандер".

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