Сейчас враг использует преимущества в авиации, артиллерии и живой силе, говорит Згурец.

Оккупанты не имеют возможности для оперативного продвижения с протяженностью фронта в 940 километров, однако на некоторых ключевых направлениях ему удается осуществлять тактическое "проедание", сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в комментарии "Эспрессо".

Згурец рассказал, что после захвата Авдеевки с 9 октября началось наступление оккупационной армии, которое продолжается и по сей день. С тех пор оккупанты используют давление по всем направлениям фронта. Он добавил, что за это время добавился Харьковский участок, Волчанск и Липцы, в результате чего враг расширил линию фронта до 940 километров.

"Сейчас эта тактика оккупантов не меняется. Вопрос в том, имеет ли сейчас противник резервы для проведения более мощных наступательных действий? И здесь выводы экспертов расходятся, потому что часть говорит, что 75% вражеских сил и средств уже использовано на линии соприкосновения, а Украина задействовала лишь 35% своих резервов. Эти предположения все равно требуют проверки практикой", - пояснил эксперт. Видео дня

Он отметил, что с такой протяженностью линии фронта как сейчас, россияне не имеют возможности осуществлять оперативные продвижения, но армия РФ на некоторых ключевых направлениях делает тактическое "проедание", как ржавчина, разъедающая металл. По его словам, к этим направлениям относят группировку Покровск - Торецк - Часов Яр, где и дальше будет концентрация вражеских сил. А другие направления - Купянский и частично, возможно, это зона Харькова.

"Но в любом случае можем утверждать, что наступление противника существенно затормозилось. Я считаю, что сейчас даже с имеющимися резервами у противника нет возможности для оперативных прорывов, но преимущество в авиации, артиллерии и живой силе - то, что враг будет использовать и дальше в течение длительного времени. Такое ползучее длительное наступление, думаю, вполне устраивает на текущем этапе российское руководство. С нашей стороны надо найти эффективные антидоты, которые позволяют существенно увеличивать потери оккупантов. Это один из элементов, который будет сейчас определять баланс сил между украинской армией и российской", - подытожил Згурец.

Новости с фронта - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, названо самое горячее направление фронта в Украине. За прошедшие сутки только на Покровском направлении Вооруженными силами Украины было отражено 52 штурмовых действия российских оккупантов. В общем, на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Также аналитики ISW заявили, что ВСУ нашли способ разгрузить ПВО и противодействовать разведдронам РФ. По оценке аналитиков, мощная способность Воздушных сил ВСУ использовать дешевые и доступные БПЛА для перехвата более дорогих разведывательных дронов врага, вероятно, позволила бы ослабить возможности РФ. Это, в свою очередь, помогло бы сохранить дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более серьезных целей.

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