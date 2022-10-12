Вероятно, речь идет об ударных "Аллигаторах", которыми гордится Россия.

Воины Воздушных сил ВСУ всего за 18 минут сбили четыре ударных вертолета российских оккупантов.

Об этом сообщило командование ВС ВСУ в Facebook.

Отмечается, что с 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (вероятно Ка-52). Вражеские "птички" осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.

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"По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта. Боевая работа велась по еще двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Стоимость российского вертолета Ка-52 достигает 16 млн долларов (около 590 млн гривен). Его применяют для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. "Аллигатор" способен поражать бронетехнику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила наскоро полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Русские снова вели штурм в направлении Бахмута и Соледара, но были отброшены ВСУ. Такие действия оккупантов, по мнению британской разведки, подчеркивает негибкий план операций РФ, который до сих пор подрывал ее намерения.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

Сегодня стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области. Силами обороны продолжается огневое поражение сил противника, нарушение его систем управления и логистического обеспечения.

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