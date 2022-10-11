Противник пытается построить оборону на направлении Кременная - Сватово.

В течение этих суток враг проводил штурмовые действия в направлении Бахмут, Майорское, а также Соледар и Первомайское, но был отброшен украинскими Силами обороны.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Противник пытается построить оборону на направлении Кременная - Сватово, мы стараемся сделать все, чтобы это у него не очень удачно получалось. И также он пытается проводить штурмовые действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В частности, в эти сутки он проводил штурмовые действия в направлении Бахмут, Майорское, а также Соледар и Первомайское, но был отброшен нашими Силами обороны", - сказал Череватый. Видео дня

По его словам, российские войска сосредоточили внимание на ракетных ударах по мирным городам Украины, а также по городам, где они могут достать РСЗО и артиллерией - по городам Никополь, Купянск и по некоторым громадам Запорожской области.

При этом Череватый отметил, что враг несет колоссальные потери.

"Потери у них колоссальные – более 62 тыс., таких потерь не было в последних войнах ни у кого. Для примера, вооруженные силы США в течение 8 лет во Вьетнаме потеряли 58 тыс. Вооруженные силы СССР в течение 10 лет – с 1979 по 1989 год в Афганистане потеряли 15 тыс. Невероятное количество – почти 500 летальных аппаратов, невероятное количество бронетехники сожжено, еще много трофеев. Уничтоженный личный состав - это был костяк их профессиональной армии", - сказал он.

Почему враг штурмует Бахмут

Российским оккупационным войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне в Украине. Из-за этого захватчики настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных.

По данным британской разведки, за последнюю неделю оккупанты продвинулись до 2 км в сторону города по двум направлениям, приближаясь к прорыву до Бахмута, который сильно пострадал от обстрелов.

В то же время усилия России по развитию упорного наступления на Донбассе, которые не прекращаются, несмотря на серьезные угрозы на ее оперативных флангах, подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий план операций, который до сих пор подрывал ее намерения.

Новые потери России в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, 10 октября российские оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара по территории Украины, подразделения ПВО уничтожили 46 ракет и 27 беспилотников.

Также Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 240 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 октября ориентировочно составили около 63 тыс. 110 человек личного состава.

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