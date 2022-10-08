Это новейший боевой вертолет оккупантов.

Украинские воины сбили очередной российский Ка-52 "Аллигатор". Вражеский вертолет ликвидировали воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ("Закарпатский легион").

Видео появилось в Facebook бригады.

"Новый боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Гордость России... Долетался!",- говорится в сообщении.

Видео дня

Стоимость российского вертолета Ка-52 достигает 16 млн долларов (около 590 млн гривен). Его применяют для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. "Аллигатор" способен поражать бронетехнику, живую силу и воздушные цели на поле боя.На кадрах видно лиде куски лома, в который ВСУ превратили новейшую "птичку" оккупантов.

Успехи ВСУ за последние сутки: что известно

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины мощно обновили статистику потерь России на войне против нашей страны. Ликвидировано было около 350 оккупантов.

На юге украинские войска ликвидировали свыше 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

На юге украинские зенитчики уничтожили ударный вертолет оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

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