Продвижение ВСУ не замедлилось, а правильно рассчитано.

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие.

Об этом начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона,

"Мы продолжаем оттеснять врага на Херсонщине там, где он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие, на те, что обустраивались ранее, и в течение всех этих 7 месяцев они там укреплялись и с помощью железобетонных конструкций. Поэтому может казаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано. Не нужно разгонять зраду, что все остановилось, успехи закончилось. Не ведитесь на вбросы российской пропаганды", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, продолжается огневой контроль, который существенно влияет на способность врага продолжать боевые действия – это уничтожение боезапаса, ячеек техники, что каждый раз уменьшает шансы врага подтягивать резервы. Гуменюк отметила, что Крымский мост, которым они подтягивали 75% резерва, не может функционировать в полную силу.

Что касается забетонированной линии обороны, начальник координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга подчеркнула, что она рассчитана ровно на столько, чтобы враг успел бежать оттуда, потому что они рассчитывали, что такого продвижения нашего никогда не будет.

"Но то, что они вывозят свои семьи, говорит о том, что оставаться они не будут. Об этом говорят и пленные, которых мы берем в плен... Пока что функционирует тот самый Крымский мост, они выезжают туда. С логикой у них всегда было плохо, потому что даже здесь у них не хватает ума понять, что Крым – это Украина, и мы туда тоже придем", - сказала Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

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