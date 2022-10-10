В подразделениях противника длительные перебои с водой и продовольствием, военнослужащих экипируют средствами защиты старого образца.

Сформированный на скорую руку полк оккупантов перебросили сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Критическая ситуация складывается в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49 армии, был сразу переброшен на первую линию боевого соприкосновения в Херсонской и Николаевской областях. Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы Российской Федерации о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях длительные перебои с водой и продовольствием", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Мобилизация в РФ

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных, которые находятся в запасе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. В росСМИ появилась информация, что мобилазировать хотят более миллиона человек.

В ГУР Министерства обороны Украины также сообщали, что мобилизованным россиянам не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Кроме того, россияне жалуются в соцсетях, что вынуждены самостоятельно покупать необходимое.

В Генштабе заявили, что среди мобилизованных оккупантов, находящиеся на базе Новосибирского высшего командного училища, обеспечены военной формой не более половины.

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