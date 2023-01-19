Есть погибшие и раненые.

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области украинские партизаны ликвидировали группу российских оккупантов.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. Известно, что в доме, который заняли российские захватчики, прогремел взрыв. Также некоторые российские военнослужащие получили ранения.

"Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу. В Кирилловке партизанам удалось ликвидировать группу российских военных, которые заняли один из домов в городе. Также есть раненые", - говорится в сообщении.

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В ЦНС поблагодарили жителей временно оккупированных территорий за информацию о квартировании и передвижении российских военнослужащих.

Украинские партизаны

Как известно, на временно оккупированных Россией территориях Украины российским военным активно оказывают сопротивление партизаны.

В июне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что местные партизаны вместе со спецслужбами устранили более 100 захватчиков.

В американском Институте изучения войны писали, что деятельность партизан снижает способность армии РФ защищаться от контрнаступления украинской армии.

Недавно украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и поселком Лантратовка.

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