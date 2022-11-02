Отмечается, что атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта на помощь в защите тыловых районов, что ухудшает способность армии РФ защищаться от контрнаступлений ВСУ.

Украинские партизанские атаки эффективно отвлекают армию РФ от выполнения задач на фронте по безопасности тыловых районов. Их деятельность ухудшает способность российских оккупантов защищаться от постоянных контрнаступлений ВСУ, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

К такому заключения пришли к аналитике Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, плохая российская оперативная согласованность сделала украинские партизанские нападения, а дефицит живой силы в России растет, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы.

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Отмечается, что Москва до сих пор не смогла эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать.

По состоянию на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Недостаток российской живой силы препятствует усилиям по безопасности этой территории.

При этом по данным украинской разведки, российские военные сосредоточили 40 000 военнослужащих - большую часть обычных вооруженных сил России - в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 000 квадратных километров.

Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации российских сил безопасности в Запорожской (заметный очаг партизанской активности), Донецкой и Луганской областях. Партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированной территории.

Партизанское движение в Украине: что известно

Как писал УНИАН, украинские партизаны в тылу вражеских российских оккупантов помогают ВСУ наносить смертельные удары. Так, в частности, по словам высокопоставленного украинского военного чиновника, партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, предоставили информацию, способствовавшую атаке ВСУ на две российские базы на Херсонщине.

Ранее американский Институт изучения войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. По информации городского головы Ивана Федорова, с начала оккупации местные патриоты провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

Военный, герой Украины Владимир Жемчугов, который проводил партизанские операции в тылу боевиков на Донбассе, рассказал, что движение партизан на оккупированных российскими войсками территориях юго-востока Украины набирает обороты. Именно он может стать решающей силой в освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

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