Эта ветка железной дороги использовалась россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратовка.

Об этом глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил в Telegram. По его словам, эта ветка железной дороги использовалась россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

Кроме того, в обратном направлении оккупанты вывозят украинское зерно на территорию РФ. В своих СМИ они сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна.

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"Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила", - подытожил он.

Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, 5 января Гайдай сообщил, что оккупанты на Луганщине закрывают на въезд-выезд села, вывозят местное население в областной центр и подвергают пыткам из-за подозрений в корректировке огня ВСУ по их позициям.

Как известно, армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление, и в регионе уже освободили 12 населенных пунктов. В конце декабря Гайдай рассказал, что в направлении временно оккупированного города Кременная защитники Украины за неделю продвинулись вперед более чем на два километра.

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