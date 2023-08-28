В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

Как сообщили в пресс-службе ССО, во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном (Крым). В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

"Операция Top Gun! Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей. На фото - один из БПЛА, участвовавший в операции", - отметили в ССО.

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Украина готовится к деоккупации Крыма

В конце июля руководитель украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Между тем ситуация в Крыму становится напряженнее.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет возвращать себе Крым военным путем, потому что других вариантов пока нет. Он добавил, что без деоккупации Крыма войну нельзя считать завершенной.

Кроме того, Данилов отметил, что когда начнется военное освобождение Украиной Крыма, все это увидят да поймут.

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