По словам секретаря СНБО, это будет более мощная операция, чем сейчас происходит.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что когда начнется военное освобождение Украиной Крыма, все это увидят и поймут. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Данилов прокомментировал недавнюю украинскую спецоперацию ГУР и ВМСУ возле населенного пункта Маяк в Крыму с высадкой личного состава, отметив, что операции не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов.

"Это первая операция, которая стала публичной. До этого наши ВСУ, наши силы безопасности занимались другими операциями. Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов", - отметил он.

Видео дня

Говоря, каким образом это будет происходить, Данилов заметил, что "при необходимости это будет происходить военным путем, если россияне не поймут, что им надо убираться с нашей территории как можно скорее".

На вопрос, означает ли это, что военное освобождение Крыма уже началось, секретарь СНБО сказал: "когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас происходит".

"И у них (россиян – УНИАН) нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент нашей страны по освобождению нашей страны", - заявил Данилов.

Спецоперация в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа стало известно, что в оккупированном Россией Крыму состоялся бой после того, как подразделения украинской разведки осуществили высадку в рамках спецоперации. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил СМИ, что в ходе этой операции "все задачи выполнены".

Позже ГУР обнародовало видео спецоперации в Крыму. Она прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Оленевка. Оккупанты ввели в районе мыса Тарханкут план "Крепость". Отмечалось, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боевое столкновение с подразделениями оккупанта. В украинском Крыму подняли Государственный флаг Украины.

Впоследствии Юсов сообщил, что в результате спецопреации украинские военные повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: