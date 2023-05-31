Вашингтон все еще опасается эскалации и увеличения масштабов конфликта.

Украина заверила США, что не будет использовать полученное от американцев оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

По его словам, администрация президента США "в частном порядке и публично дала понять украинцам", что не поддерживает атаки против объектов в самой России.

"Мы собираемся продолжать давать им то, что им нужно для самообороны и защиты своей территории, украинской земли, но мы не поддерживаем нападения на Россию. Мы согласны с тем, что украинцы имеют право на самооборону. Мы сказали, что не хотим поощрять или способствовать нападениям внутри России, потому что мы не хотим эскалации насилия сверх тех масштабов, которые уже обрушились на украинский народ", – заявил Кирби.

Видео дня

При этом спикер Белого дома утверждает, что украинские официальные лица пообещали Вашингтону не использовать предоставленное Америкой оружие для нанесения ударов по России.

"Мы поставляем системы [вооружений] украинцам, и это важный момент – они сами решают, что они собираются с ними делать. Они заверили нас, что не будут использовать нашу технику для нанесения ударов по России. Но как только это [оружие] достается им, оно принадлежит им", – заявил Кирби.

Атака дронов по Москве 30 мая

Утром 30 мая группа беспилотников атаковала западные окраины Москвы, не причинив существенного ущерба, но сильно взбудоражив российское общество. Российские власти обвинили в атаке Украину, но Киев отверг свою причастность.

Комментируя это событие по горячим следам, МИД Британии заявил, что украинцы имеют полное право атаковать военные объекты в России в рамках оборонительной войны. А в США наоборот заявили, что не поддерживают атаки по российской территории.

Аналогичным образом Вашингтон высказался и касательно атаки РДК и "Легиона Свобода России" на приграничные районы Белгородской области. Тогда эти отряды использовали в атаке американские боевые бронемашины. В США заявили, что не хотят, чтобы переданная Украине техника применялась для атак против российской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: