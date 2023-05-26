Власти США публично признали, что ограничивают использование поставляемого Украине оружия.

США давно просили Украину не использовать для атак по территории России предоставленную ими военную технику. Об этом заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пишет Euractiv.

Комментируя атаку партизан на приграничный район Белгородской области, глава американского генштаба заявил, что не может подтвердить, что в этом рейде была использована именно американская техника.

"Я не могу с точностью прямо в эту минуту сказать вам, было ли это оборудование, поставленное США, или нет, каков был характер атаки, кто что с кем сделал. Я не могу сказать это с определенностью прямо сейчас, но могу сказать, что мы просили украинцев не использовать поставленное США оборудование для прямых атак на Россию", – заявил Милли.

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Он также отметил, что данные ограничения, наложенные на украинскую сторону, объясняются стремлением помочь украинцам в освобождении собственной территории.

"Почему так? Потому что мы не хотим – это украинская война. Это не война между США и Россией. Это не война между НАТО и Россией", — сказал Милли.

Атака повстанцев на Белгородскую область

В понедельник группа российских партизан зашла на территорию Белгородской области со стороны Украины. Они смогли захватить несколько приграничных сел и около суток вели бой с превосходящими силами правительственных войск. После этого отступили снова на территорию Украины.

Позднее повстанцы сообщили, что понесли минимальные потери – двое погибших и несколько раненых. Известно, что они затрофеили российский БТР и уничтожили некоторое количество техники.

В то же время российская сторона опубликовала фото техники, на которой сами повстанцы заходили в Белгородскую область, и которую они бросили на российской территории при отступлении – бронеавтомобили MaxxPro и Humvee. Сами повстанцы тоже показывали, как пользуются американской техникой.

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