При рассмотрении вопросов о дальнейшей военной поддержке Украины Литва будет консультироваться с союзниками по НАТО.

В Украину уже прибыли все 50 подаренных Литвой бронетранспортеров М113.

Как сообщает Delfi, об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил сегодня журналистам по итогам заседания Государственного совета по обороне.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины, и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - сказал Анушаускас.

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По его словам, на заседании совета обсуждался вопрос о возможной военной поддержке Украины, обсуждалась ситуация в регионе - мобилизация, возможны просьбы о предоставлении убежища гражданами России.

Также Анушаускас подчеркнул, что при рассмотрении вопросов о дальнейшей военной поддержке Украины страна будет консультироваться с союзниками по НАТО.

Министр отметил, что Литва рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины, консультируясь с партнерами по НАТО, поскольку стране необходимо выполнять и свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, дислоцированных в Литве.

Помощь Литвы Украине: главное

26 августа Анушаускас сообщил, что Литва закупит для Вооруженных сил Украины 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate.

Он также отметил, что в рамках инициативы Legion оf Boom по сбору средств на закупку вооружения для Украины было собрано более 1 млн евро.

7 сентября в Министерстве обороны Литвы сообщили, что страна передала Украине гаубицы 105-мм калибра.

Ранее Литва передавала Украине военные грузовики, внедорожники (для работ по разминированию) и другую помощь.

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