Украина не собирается отказываться от территорий на востоке государства, чтобы закончить войну, и готова к будущему сражению на Донбассе. Эта битва может повлиять на дальнейшее ведение боевых действий.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью порталу CNN.
По словам главы государства, если Россия захватит Донбасс, то нет гарантий, что она не попытается второй раз наступать на Киев. Вот почему Украине важно сдержать РФ и "стоять на своем", ведь будущая битва может повлиять на ход всей войны.
"Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их выбили, и они ушли, и они убегали от Киева — с севера, из Чернигова и с этого направления — это не значит, что, если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", — сообщил Зеленский.
В свежем интервью президент Украины снова подчеркнул возможность применения ядерного оружия Путиным. Он также высказался о геноциде мирного населения. По словам Зеленского, именно этим термином нужно называть массовые убийства украинцев.
Президент США Джо Байден уже использовал слово "геноцид" для описания действий РФ в Украине. Зеленский также поговорил на этот счет с Эммануэлем Макроном и пригласил его приехать в нашу страну.
Напомним: по данным Генштаба, оккупанты готовят наступление на Донбассе. Но начать полномасштабное нападение не позволяют ВСУ, которые активно сдерживают врага.
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