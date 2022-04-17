По словам президента, будущее сражение может повлиять на ход всей войны.

Украина не собирается отказываться от территорий на востоке государства, чтобы закончить войну, и готова к будущему сражению на Донбассе. Эта битва может повлиять на дальнейшее ведение боевых действий.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в свежем интервью порталу CNN.

По словам главы государства, если Россия захватит Донбасс, то нет гарантий, что она не попытается второй раз наступать на Киев. Вот почему Украине важно сдержать РФ и "стоять на своем", ведь будущая битва может повлиять на ход всей войны.

"Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их выбили, и они ушли, и они убегали от Киева — с севера, из Чернигова и с этого направления — это не значит, что, если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше к Киеву", — сообщил Зеленский.

В свежем интервью президент Украины снова подчеркнул возможность применения ядерного оружия Путиным. Он также высказался о геноциде мирного населения. По словам Зеленского, именно этим термином нужно называть массовые убийства украинцев.

Президент США Джо Байден уже использовал слово "геноцид" для описания действий РФ в Украине. Зеленский также поговорил на этот счет с Эммануэлем Макроном и пригласил его приехать в нашу страну.

Напомним: по данным Генштаба, оккупанты готовят наступление на Донбассе. Но начать полномасштабное нападение не позволяют ВСУ, которые активно сдерживают врага.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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