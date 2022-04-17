Россия продолжает принудительно мобилизовать жителей оккупированного Донбасса, в том числе 17-летних парней.

Сегодня маски окончательно сброшены, и у жителей Донбасса исчезают иллюзии в отношении РФ.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

Он напомнил, что Россия продолжает принудительно мобилизовывать жителей оккупированного Донбасса – всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Советник главы ОП рассказал, что от призыва не спасают даже связи с местной "администрацией", поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана.

"Мобилизованных отправляют в бой без всякой подготовки или экипировки. Российские солдаты используют их как пушечное мясо бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери бешеные. Домой приходят похоронки", - отметил он.

Подоляк добавил, что оккупанты начинают мобилизовывать и 17-летних детей.

"8 лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс. Сегодня маски окончательно сброшены. Стерт с лица земли Мариуполь, ракетные удары по Краматорску, принудительная мобилизация. У жителей Донбасса исчезают иллюзии в отношении РФ. Когда Украина освободит Донбасс, туда наконец вернется мир и жизнь", - подчеркнул он.

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