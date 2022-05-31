Поэтому Украине нужен договор о гарантии безопасности, ведь это вопрос правильного окончания войны в Европе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не может согласиться на любой "Минск-3", потому что это билет на отложенную войну.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Подоляк заявил в интервью LB.ua.

По его словам, из-за мощного российского лобби и собственной нерешительности некоторые политики в Европе начинают говорить о том, что Украина должна прекратить бороться и заключить определенный "мир" с Россией на тех позициях, которые есть сейчас.

Подоляк добавил, что сейчас об этом говорят отдельные политические группы, и это не означает, что Европа откажется от поддержки Украины, однако означает, что Украине сегодня сложно доказывать необходимость предоставления украинской армии тяжелого вооружения.

"Потому что Европа считает: мы должны стоять там, где стоим сегодня. И они прямо говорят: Не дай бог, какой-то украинский снаряд попадет по территории Российской Федерации. То есть Европа понемногу начинает говорить странные вещи", - сказал он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Украина не может поддержать ни один вариант, о котором начинают говорить.

"Мы не можем пойти на "Минск-3" – это очевидно. Потому что это билет на отложенную войну. Мы не можем говорить о прекращении огня до вывода российских войск с территории Украины. Это же понятно, что они будут окапываться, создавать свои фортификационные линии, и нам будет очень трудно выбить их с территории Украины. Мы не можем согласиться на любой ультиматум России, потому что это будет означать, что они побеждают", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что любая, даже маленькая победа России означает эскалацию.

По его словам, общественное мнение западного мира – однозначно на стороне Украины, и европейские политики, чтобы потешить свои общества, говорят, что оказывают много помощи Украине, но с точки зрения объемов, которые необходимы, это вообще не так.

"Россия сконцентрировала на востоке нашей страны все возможные ресурсы, из всех своих военных округов. Они проводят скрытую мобилизацию с 1 апреля. А мы не милитаристская держава, мы вообще жили в другом мире, вкладывали деньги в развитие", – отметил он.

Подоляк убежден, что если Европа поддержит любые пророссийские концепции, в частности по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что Европа умирает.

Он в очередной раз подчеркнул, что любой так называемый "Минск-3" - это отложенная на год война, которая означает гораздо больше жертв и гораздо больше рисков для существования Украины.

"Потому что Россия, если не проиграет, начнет накапливать оружие, готовить резервы, проведет работу над ошибками, уберет генералов, которые сегодня очень "эффективно" работают, возьмет молодых подполковников и полковников, которые понимают, как воевать, и мы получим гораздо более кровавую войну через год. У нас нет шансов идти на компромиссы и на уступки", - убежден советник руководителя ОП.

Поэтому, по его словам, Украине нужен договор о гарантиях безопасности.

"Вопрос гарантий – это вопрос правильного окончания войны в Европе. То есть мы возвращаемся к ключевому – готовности глобальной элиты брать на себя ответственность. Потому что просто заключить альянс – это одна история, а взять ответственность, например на рубеже с Российской Федерацией, – это уже другое", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Франция готова взять на себя роль посредника в случае проведения открытого диалога между Украиной и Россией.

Об этом заявила сегодня, 30 мая, министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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