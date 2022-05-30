Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявляет, что ее страна передаст Украине еще одну партию самоходных гаубиц Caesar.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Колонна сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Колонна заявила, что хотя Франция не находится в состоянии войны с Россией, но помогает Украине в области обороны.
"В этой связи мы уже давно имеем контакты с украинской властью и постоянно знаем, какие есть нужды с украинской стороны и какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки", - заявила Колонна.
По ее словам, недавно президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил получение запроса от президента Украины Владимира Зеленского и заверил в продолжении предоставления Украине военной поддержки.
"Скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать сотрудничество в этом контексте", - подчеркнула Колонна.
Она сказала, что во Франции будут анализироваться запросы Украины и французские возможности для удовлетворения этих запросов.
Колонна добавила, что ранее Украина уже получала САУ Caesar и теперь будет доставлена еще одна партия. "Мы не можем открыто публично говорить об этом. Мы говорим об этом в рамках дружеского диалога. В ближайшие недели", - сказала она.
В свою очередь, Кулеба сказал, что французские гаубицы Caesar уже зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие.
"Но это не единственное оружие, которое поступает из Франции. И за каждое такое оружие мы благодарны. Я отметил сегодня, что потребность в предоставлении Украине дополнительных артиллерийских систем 155-го калибра остается чрезвычайно актуальной. Нам для победы в битве на Донбассе нужно существенно укрепить наш артиллерийский потенциал. И поэтому мы сегодня обсудили с моей коллегой этот вопрос", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщал УНИАН, в апреле стало известно, что Вооруженные Силы Украины должны получить от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки типа Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan.
24 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские бойцы на передовой уже применяют французские самоходные гаубицы Caesar.
Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения, которая дает возможность поражать противника на удалении 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.
Эти САУ могут использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, которые применяются в странах НАТО.
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