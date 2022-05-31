Речь идет об обмене пленными, гуманитарных коридорах и эвакуации людей.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры с Россией остановлены в политико-дипломатической части, но они продолжаются по гуманитарным вопросам.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Подоляк заявил в интервью LB.ua.

"Почему политико-дипломатическая часть остановлена? Потому что переговоры – это же вопрос связи между тем, что происходит в реальном мире, не только на полях сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. Россия неадекватно смотрит на все это. Это феномен, который тоже будет вписан в учебники", - сказал он.

По словам Подоляка, переговоры продолжаются в гуманитарной части: по обмену пленными, гуманитарным коридорам и эвакуации людей.

Он считает, что когда россияне начнут терпеть существенные военные поражения в Украине, то наверняка будут более адекватно оценивать реальность.

"Когда в полном объеме заработает санкционное давление, начнут понимать... Тогда они более объективно посмотрят на ситуацию", - отметил советник руководителя ОП.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может решить, что определенный инструмент, в том числе и переговорный, нужен именно сейчас.

"Это будет решение Верховного главнокомандующего учитывая оперативную ситуацию по состоянию на день, когда он будет принимать такое решение", - пояснил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, Франция готова взять на себя роль посредника в случае проведения открытого диалога между Украиной и Россией.

Об этом заявила сегодня, 30 мая, министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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