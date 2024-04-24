Салливан не стал называть конкретное количество ракет, которые Вашингтон планирует поставить в Украину.

Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поставлять Украине тактические ракеты ATACMS. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет ATACMS – ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", – сказал он во время брифинга.

При этом он не стал называть конкретное количество ракет, которые Вашингтон планирует поставить в Украину.

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Салливан отметил, что несколько недель назад президент США Джо Байден уже распоряжался передать Украине значительное количество ракет ATACMS большой дальности. Ракеты выделили после того, как Россия использовала для атак по украинсокй территории северокорейские баллистические ракеты, а также увеличила атаки на гражданскую инфраструктуру.

ATACMS для Украины: последние новости

Агентство пишет, что в последние недели Вашингтон тайно поставлял Киеву ракеты ATACMS для борьбы с российскими захватчиками. Украинские военные впервые применили их на прошлой неделе для удара по аэродрому во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, эти ракеты вошли в подписанный президентом США Джо Байденом пакете помощи Украине. Это подтвердил Владимир Зеленский.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что приоритетными целями для удара ракетами ATACMS дальностью 300 км являются командные пункты врага и базы хранения боеприпасов оккупантов.

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