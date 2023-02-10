Источники в украинской обороне подтвердили, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному российскими военными Крыму.

Как пишет The Times после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, началось обсуждение этого вопроса. В частности, всех заинтересовало, какие именно это будут боеприпасы-противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".

Издание напомнило о словах президента Украины Владимира Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников будет использоваться для ударов "вглубь оккупированных территорий". Источники в украинской обороне подтвердили, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

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Война в Украине: передача дальнобойных ракет

9 февраля сообщал УНИАН, Сунак обещал усиление украинской системы противовоздушной обороны в ближайшие недели, а относительно предоставления Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

В то же время 3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. Этот снаряд бьет на 150 километров.

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