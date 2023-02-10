Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному российскими военными Крыму.
Как пишет The Times после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине дальнобойные ракеты, началось обсуждение этого вопроса. В частности, всех заинтересовало, какие именно это будут боеприпасы-противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".
Издание напомнило о словах президента Украины Владимира Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников будет использоваться для ударов "вглубь оккупированных территорий". Источники в украинской обороне подтвердили, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.
Война в Украине: передача дальнобойных ракет
9 февраля сообщал УНИАН, Сунак обещал усиление украинской системы противовоздушной обороны в ближайшие недели, а относительно предоставления Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.
В то же время 3 февраля власти США официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов. В него вошли и боеприпасы GLSDB. Этот снаряд бьет на 150 километров.