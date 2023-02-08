Такими ракетами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270.

В Министерстве информполитики показали, как работают дальнобойные крылатые бомбы GLSDB, поставки которых ожидает Украина.

Как сообщили в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики, этот снаряд бьет на 150 километров и входит в новый пакет военной помощи Украине от США.

"Крылатая бомба GLSDB: как экспериментальная разработка США поможет ВСУ выбивать врага из Украины. GLSDB – это гибрид авиабомбы и неуправляемой ракеты M26. Такие бомбы-ракеты будут запускать с наземных установок, они – высокоточные", - говорится в сообщении.

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GLSDB для Украины

GLSDB-комбинация ракеты и бомбы, оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group. Компании модифицировали бомбу малого диаметра GBU-39 компании Boeing, добавив ракетный двигатель.

Как писал УНИАН, высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB войдут в новый пакет помощи США. Их дальность стрельбы - 150 километров.

По словам представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, Украина самостоятельно может решать, как использовать это оружие.

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