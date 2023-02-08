Зеленский 8 февраля посетит Лондон.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявит о расширенной программе подготовки украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Как пишет The Guardian, еще Великобритания может объявить о новом пакете санкций против Российской Федерации, в том числе против тех, кто помогал кремлевскому диктатору Владимиру Путину наращивать свое состояние, а также против компаний, которые получают прибыль от войны.

Что касается подготовки украинских военнослужащих, то по данным Guardian, она обеспечит пилотам возможность управлять современными истребителями, которые соответствуют стандартам НАТО.

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Также отмечается. что благодаря программе подготовки военных, которая уже действует в Великобритании, за последние шесть месяцев в боевую готовность было приведено 10 тысяч украинских военнослужащих. В 2023 году планируется подготовить еще 20 тысяч украинских солдат.

Визит Зеленского в Великобританию 8 февраля - что сообщалось

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибудет в Великобританию с визитом.

Предварительно известно, что во время визита он встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком на Даунинг-стрит, а также посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании.

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