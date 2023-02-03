Новый пакет помощи обойдется Штатам в 2,2 миллиарда долларов.

В США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге, отметив, что, в частности, будет включать этот пакет.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил он.

Новый пакет помощи США 3 февраля - что получит Украина

боеприпасы для HIMARS;

120-мм минометные мины;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;

250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;

противопехотные боеприпасы Claymore;

2 тысячи противотанковых ракет;

две зенитно-ракетные установки HAWK;

боеприпасы для подрыва;

зенитные пушки и боеприпасы.

Как известно, за все время после полномасштабного вторжения России США оказали Украине военную помощь на общую сумму около 30 миллиарда долларов.

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