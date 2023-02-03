США дадут Украине дальнобойные ракеты для HIMARS / фото Генштаб ВСУ

В США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге, отметив, что, в частности, будет включать этот пакет.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил он.

Новый пакет помощи США 3 февраля - что получит Украина

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 120-мм минометные мины;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • 181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);
  • 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;
  • 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • две зенитно-ракетные установки HAWK;
  • боеприпасы для подрыва;
  • зенитные пушки и боеприпасы.

Как известно, за все время после полномасштабного вторжения России США оказали Украине военную помощь на общую сумму около 30 миллиарда долларов.

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