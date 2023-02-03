В США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов.
Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге, отметив, что, в частности, будет включать этот пакет.
"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS", - заявил он.
Новый пакет помощи США 3 февраля - что получит Украина
- боеприпасы для HIMARS;
- 120-мм минометные мины;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- 181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);
- 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;
- 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- 2 тысячи противотанковых ракет;
- две зенитно-ракетные установки HAWK;
- боеприпасы для подрыва;
- зенитные пушки и боеприпасы.
Как известно, за все время после полномасштабного вторжения России США оказали Украине военную помощь на общую сумму около 30 миллиарда долларов.