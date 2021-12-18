Накануне, писали СМИ, Вашингтон констатировал, что разговор Байдена и Путина никаких результатов пока не дал.

Россия продолжила наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор Байдена и Путина на прошлой неделе, в ходе которого американский лидер предупредил Кремль о "жестких мерах" в ответ на вторжение.

Об этом сообщает CNN со ссылками на источники в американской разведке.

В последние дни в приграничные районы было отправлено большое количество военных. Также Россия начала использовать коммерческие воздушные и железнодорожные системы для поддержки военных усилий.

Аналогичная деятельность в воздухе и на железнодорожных путях была заметна весной.

Читайте такжеЭксперт назвал предложения РФ по Украине и НАТО "фиговым листочком"По последним данным американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто свыше 50 так называемых батальонных тактических групп" (900 человек каждая). Эти группы являются диверсифицированными и весьма самодостаточными боевыми единицами с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения, разведывательных и инженерных частей.

Они играли ведущую роль во время наступления РФ на Донбасс в 2014-м.

Как пишет телеканал, администрация Байдена надеется, что агрессию России удастся сдержать дипломатией.

Официальный представитель Белого дома в комментарии CNN подчеркнул: "Мы считаем, что переговоры были бы более продуктивными, если бы происходили в условиях деэскалации, а не эскалации".

Полученные телеканалом спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия сосредоточила войска и технику всего в 30 милях от Украины. С 7 сентября по 5 декабря количество российской военной техники в селе Солоти на юго-западе России увеличилось.

Что предшествовало

Как писал Bloomberg, администрация Байдена, констатируя неэффективность переговоров с Путиным, подталкивает союзников по ЕС завершить согласование пакета экономических и энергетических санкций против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

В Вашингтоне считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет мощным сигналом для Путина.

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Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская