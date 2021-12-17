Вашингтон констатирует, что разговор Байдена и Путина никаких результатов пока не дал.

Администрация Байдена подталкивает союзников по ЕС завершить согласование пакета экономических и энергетических санкций против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Срочность объясняется тем, что Владимир Путин не подал никаких признаков отвода тысяч солдат, которых он отправил к границе Украины.

В Вашингтоне считают, что согласование конкретных вариантов санкций станет мощным сигналом для Путина.

Читайте такжеКулеба: Угроза вторжения РФ в Украину продолжается до сих порПрошло больше недели со времени разговора Байдена и Путина, однако напряженность на российско-украинском приграничье это не разрешило. Ранее в интервью Reuters это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По словам людей, сведущих с ходом дискуссий, сейчас ограничительные меры находятся на рассмотрении с предложениями, в частности, от США, Британии, Германии, Франции и Италии.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская