Оккупанты ударили авиабомбой по девятиэтажке в Краматорске (фото, видео)

Один человек погиб, 16 получили травмы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара авиабомбой по девятиэтажному многоквартирному дому в Краматорске произошло обрушение подъезда с первого по шестой этажи.

Как сообщил глава государства в Telegram, с ночи украинские спасательные службы работают на местах российских атак.

"В Краматорске в Донецкой области в результате российского удара авиабомбой произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома с первого по шестой этаж. Погиб один человек, еще 16 ранены", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Отдельно президент сообщил, что в поселке Степановка в Сумской области в результате попадания "шахеда" в частный дом погибли два человека, в том числе ребенок.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Вместе с тем в Смиле Черкасской области российский дрон попал в девятиэтажное здание. На нескольких этажах вспыхнули пожары, ранены пять человек.

Под ударами этой ночью также оказались Херсонская, Днепровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Черниговская области.

По словам президента, в регионах есть раненые, в том числе дети, повреждены многоэтажные дома, частные дома и объекты инфраструктуры. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

"Ежедневно Россия применяет против наших прифронтовых общин около 220 КАБ, которые, несмотря на санкции, производит и модифицирует оборонная промышленность агрессора. Необходимо оказывать давление на каждую цепочку поставок иностранных компонентов, на каждое предприятие, работающее на нанесение ударов, угрожающих жизни людей", – заявил Зеленский.

Президент убежден, что российские ракеты, бомбы и дроны можно останавливать не в нашем небе, а на этапе производства.

"Спасибо каждому, кто дополнительными санкционными мерами это обеспечивает", – заявил президент.

Удары по Краматорску – последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 августа российские оккупанты нанесли два авиационных удара по центру Краматорска. Были повреждены жилые и нежилые здания. Уже известно о 22 раненых.

В конце июля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские захватчики начали подготовку к новой кампании по уничтожению Краматорска и Славянска. В частности, города сравнивают с землей.

Вас також можуть зацікавити новини: