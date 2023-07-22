Крымский мост является важной артерией для оккупантов, а потому является законной целью для ударов.

Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что Украина не может отказаться от ударов по Крымскому мосту, поскольку тогда будет невозможно осуществить полноценное контрнаступление ВСУ в направлении юга с выходом к Чонгарскому перешейку.

"Путин неслучайно сразу после подрыва Крымского моста сказал, что это теракт и что это гражданский объект. Это не гражданский объект, он полностью используется для военных целей. Россияне везут технику, и не только по железной дороге, но и автомобильное полотно использовалось для перевозки техники и боеприпасов. Там своя логистическая нагрузка. Весь мост – и железнодорожный, и автомобильный – использовался для перевозки военных грузов. Это фиксируется разведками, наблюдением, спутниковыми и другими средствами. Это объект, который подлежит воздействию. Кроме того, Крым оккупирован", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, именно через этот мост происходит подвоз и отвод техники и личного состава. Все это делает его законным объектом для ударов.

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"Подвоз техники и личного состава, отвод техники на ремонт – все осуществляется через эту артерию. То есть Крымский мост – это законный объект, потому что это территория Украины и построен мост незаконно. Он проходит по территории Украины между Керчью и полуостровом. Поэтому удары по нему, особенно в условиях войны, вполне легитимны", - подытожил Фейгин.

Удары по Крымскому мосту

В ночь на 17 июля в результате взрывов у Крымского моста сильно сдвинулись в сторону два пролета автомобильной части объекта, а еще один при этом частично повис над водой.

Позже захватчики заявили, что на замену поврежденных пролетов уйдет много времени и денег. Сейчас по мосту запущен только легковой транспорт.

По данным Центра нацсопротивления, в оккупированном Крыму среди захватчиков распространяются параноидальные настроения. Они начали подозревать сотрудников Крымского моста, который снова перекрыли, в помощи с организацией взрывов.

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