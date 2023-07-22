Сейчас их всех вызывают на допрос и проверяют телефоны.

В оккупированном Крыму среди захватчиков распространяются параноидальные настроения. Они начали подозревать сотрудников Крымского моста, который снова перекрыли, в помощи с организацией взрывов.

Как сообщает Центр национального сопротивления, после ряда взрывов на Керченском мосту интервенты усилили проверку всех критических объектов в Крыму.

Отмечается, что всех работников этих объектов вызывают на допрос, а также проверяют телефоны. Кроме того, захватчики "настойчиво рекомендуют" доносить на тех, кого те считают не лояльными к оккупационным властям РФ.

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Разрушение Крымского моста

В ночь на 17 июля у Крымского моста прогремел мощный взрыв, в результате которого два пролета автомобильной части моста сильно сдвинулись в сторону, один при этом частично повис над водой.

Позже оккупанты заявили, что на замену поврежденных пролетов уйдет несколько месяцев и много денег. Сейчас они запустили по менее поврежденному легковой транспорт. Однако проезжая способность моста оказалась сильно ограниченной.

По словам эксперта, Крымский мост, который соединяет временно оккупированный Крым с Россией, будут разрушать постепенно, а не одним ударом.

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