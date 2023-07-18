По одной полосе Крымского моста разрешили реверсивное движение.

В ночь на вторник, 18 июля, российские оккупанты открыли серьезно поврежденный Крымский мост для легковушек.

По одной полосе разрешили реверсивное движение, сообщило "РБК" в Telegram и показало видео, на котором заснята ситуация на мосту. По его данным, авто едут по крайней правой полосе, предназначенной для направления Тамань - Керчь.

Напомним, СМИ узнали, что Крымский мост получил серьезные повреждения рано утром 17 июля.

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17 июля стало известно, что один из автомобильных пролетов Крымского моста обрушился, после этого прекратили движение транспорта. В РФ утверждали, что мост украинская сторона атаковала надводными беспилотниками. В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть подробности повреждения сооружения после победы над россиянами.

Озвучивались и такие версии повреждения Крымского моста - нарушение россиянами строительных норм и "прилет" ударного иранского дрона типа "Шахед".

Экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко говорил, что для подрыва Крымского моста понадобились бы сотни килограмм взрывчатки.

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