Бойцы Воздушных сил продолжают уничтожать оккупантов на нескольких стратегических направлениях.

За сутки бойцы Воздушных сил уничтожили девять крылатых ракет, два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и двадцать единиц техники российских оккупантов.

Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что 5 июля по Украине нанесены ракетные удары из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В сообщении сказано, что в 4 утра шесть из семи ракет уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схид" в Днепропетровской области.

"Около 20.00 часов, в бой вступает воздушное командование "Захид" Воздушных сил. Сбиты три крылатые ракеты врага. Их уничтожают расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидирует пилот украинского истребителя", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

"5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожают два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага", - сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия с 24 февраля потеряла в Украине примерно 115 тысяч своих военных. В это число входят как погибшие, так и раненые, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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