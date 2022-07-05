Именно так в Украине продолжается демилитаризация российской армии.

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российскими оккупантами. Так, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" накануне уничтожили очередную вражескую технику.

Эффектным видео демилитаризации рашистов наши защитники поделились в Facebook.

"Воины 93 бригады Холодный Яр плодотворно поработали в последние дни и делятся с нами некоторыми результатами своей работы. Вашему вниманию - видео с детонирующей и горящей техникой россиян. Вот так понемногу и сожжем "вторую армию мира", - говорится в подписи к видео.

Раньше воины с 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского показали ликвидацию двух вражеских солдат на Херсонщине. Те так спешили попасть к кобзону, что "заблудились в трех соснах".

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