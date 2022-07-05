Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты три российских ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.
Об этом сообщается на странице командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
"Подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад" сбиты три ракеты врага", - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, сегодня, 5 июля, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря.
Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что 5 июля на территорию военного аэродрома во временно оккупированном Крыму прибыла очередная партия ракет.
Утром Российская Федерация ударила по Днепру и Днепропетровской области семью ракетами. Шесть вражеских ракет удалось сбить, а еще одна попала в частный сектор.
Также сообщалось, что украинские военные сегодня сбили три ракеты, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков" и "Черноморск".
Вечером городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о "прилетах" на территорию района во время объявленной воздушной тревоги.