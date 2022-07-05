Около 20:00 оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования.

Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты три российских ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

Об этом сообщается на странице командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад" сбиты три ракеты врага", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня, 5 июля, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что 5 июля на территорию военного аэродрома во временно оккупированном Крыму прибыла очередная партия ракет.

Утром Российская Федерация ударила по Днепру и Днепропетровской области семью ракетами. Шесть вражеских ракет удалось сбить, а еще одна попала в частный сектор.

Также сообщалось, что украинские военные сегодня сбили три ракеты, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков" и "Черноморск".

Вечером городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о "прилетах" на территорию района во время объявленной воздушной тревоги.

Вас также могут заинтересовать новости: