Россия продолжает запускать ракеты по территории Украины / фото facebook.com/kpszsu

Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты три российских ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

Об этом сообщается на странице командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад" сбиты три ракеты врага", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня, 5 июля, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что 5 июля на территорию военного аэродрома во временно оккупированном Крыму прибыла очередная партия ракет.

Утром Российская Федерация ударила по Днепру и Днепропетровской области семью ракетами. Шесть вражеских ракет удалось сбить, а еще одна попала в частный сектор. 

Также сообщалось, что украинские военные сегодня сбили три ракеты, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков" и "Черноморск".

Вечером городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о "прилетах" на территорию района во время объявленной воздушной тревоги.

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