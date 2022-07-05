Шесть ракет удалось сбить силами ПВО.

Утро 5 июля началось на Днепропетровщине с воздушных тревог и взрывов. РФ ударила по городу и области семью ракетами, в одном из населенных пунктов был "прилет".

Подробности утренней атаки на своей странице в Telegram раскрыл председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оказалось, "дружеский сосед", который постоянно пытается отобрать наши территории, выпустил по Днепру и области семь ракет. Шесть вражеских ракет сбили над Днепром и Синельниковским районом.

Обломки одной из ракет упали в Днепре, началось возгорание. К счастью, спасателям удалось быстро укротить огонь, обошлось без жертв.

"В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще у нескольких повыбивало стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", - добавил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Днепре и Харькове прогремели взрывы. Очевидцам удалось заснять пролеты ракет на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: