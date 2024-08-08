ВСУ ударили по складу вооружения под Курском / фото Радио Свобода

Появились спутниковые снимки последствий удара по базе Главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ под Курском. Соответствующие фото опубликовало "Радио Свобода", напомнив, что ВСУ ударили по складу артиллерии в пригороде Курска (в/ч 42699) в ночь на 31 июля. 

На снимках можно увидеть поврежденные вследствие украинского удара ангары.

На снимке видно поврежденный ангар / фото Радио Свобода

Кроме того, ВСУ поразили расположенный севернее склад авиационного вооружения около курской авиабазы Халино.

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"По одной из версий, удар был нанесен не дронами, а модицифированными противокорабельными ракетами "Нептун". Атака произошла менее, чем за неделю до украинского наступления на Курскую область", - пишет "Радио Свобода".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля в Курской области раздавались взрывы. Местные власти подтвердили, что в результате атаки начался пожар. Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил отчитались, что был поражен склад хранения вооружения и военной техники возле города. 

Что происходит в Курской области

6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. 7 августа российские паблики сообщали, что ВСУ взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области и продвигаются дальше вглубь РФ. Согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские силы уже продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ. Сегодня в сети появилась информация, что в Курской области в окружение могли попасть два российских батальона.

Аналитики отмечают, что у Украины может быть несколько целей - от попытки захватить территорию в качестве потенциальной разменной монеты в будущих переговорах с Москвой до попыток отвлечь российские силы на востоке.

А издание Bloomberg отметило, что операция в Курске стала первым случаем со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.

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