Отмечается, что украинские силы прорвали, по крайней мере, две российские оборонные линии и укрепленный пункт.

Украинские силы продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ в рамках операции на российской территории, говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) за 7 августа:

"Этот прорыв стал значимым этапом в конфликте, подчеркнув способность украинских военных добиваться успехов даже на территории врага".

Указывается, что украинская бронетехника продвинулась к позициям вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международно признанной границы. По выводам аналитиков, все это значит, что украинские силы прорвали, по крайней мере, две российские оборонные линии и укрепленный пункт.

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Со ссылкой на российский инсайдерский источник в ISW заявили, что украинские силы заняли 45 квадратных километров территории в Курской области.

"Другие российские источники сообщают, что украинские силы захватили в общей сложности 11 населенных пунктов… Российские источники указывают, что украинские силы пытаются продвинуться вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново, а известный кремлевский блогер заявил, что к 18:00 по местному времени 7 августа украинские силы продвинулись как на северо-запад, так и на юго-восток вдоль трассы. сейчас ведут бои в окрестностях Кореново (в северо-западном направлении) и Суджи (в юго-восточном направлении)", - говорится в отчете.

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Как писал The Telegraph, это вторжение оказалось одним из крупнейших украинских наземных нападений на материковую часть России.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что так называемая "суджанская операция" уже показала, что у России практически отсутствует контроль границы.

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