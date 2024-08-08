Аналитик отмечает, что рейд может как переломить ход войны, так истощить украинские силы, не дав никаких результатов.

С начала рейда в Курскую область украинские силы достигли определенных успехов, пройдя почти 10 километров и захватив Суджу и несколько других деревень. Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, чего бы ни хотел добиться Киев, он сильно рискует.

"Украинская армия не может полностью укомплектовать бригады, защищающие прифронтовые города на востоке страны... И все же армия смогла выделить две или более бригад для атаки на Суджу и посчитала, что потенциальная выгода от этой атаки стоит возможных затрат", - отмечает он.

По мнению аналитика, Генштаб ВСУ может считать, что наступление украинских войск на север может заставить Кремль перебросить войска с востока Украины и тем самым замедлить российские успехи на этом фронте.

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"Но в этой возможной отвлекающей операции задействованы как минимум две, а возможно, и четыре украинские бригады. Чтобы отвлекающая стратегия принесла Киеву плоды, Кремлю придется перебросить с востока много полков - возможно, десяток. Если северная группировка российских войск сможет остановить украинское продвижение без привлечения полков с востока, то украинский гамбит провалится", - пишет он.

В то же время, говорится в статье, возможно, украинская атака не является отвлекающим маневром, а серьезной попыткой захватить и удержать российскую землю.

"В этом случае конечная цель может быть дипломатической. Оккупация даже небольшой части территории России позволит Украине в ходе возможных будущих мирных переговоров обменять эту территорию на части Украины, оккупированные Россией", - считает аналитик.

В то же время, отмечает он, украинским планировщикам может быть совершенно наплевать на гипотетические мирные переговоры. Они могут искренне надеяться на продолжение вторжения в Россию.

"Украинские командиры рассчитывают, что смогут перейти в наступление на севере, не понеся больших потерь. Но атака в открытую почти всегда обходится дороже, чем оборона с подготовленных позиций", - пишет аналитик, подчеркивая, что учитывая критический недостаток личного состава в Украине, большие потери в этой операции могут усложнить ситуацию в войне.

"Хорошая новость для украинских бригад в Курске заключается в том, что они пока владеют ситуацией. Они сбили два российских вертолета, один из них - с помощью взрывоопасного беспилотника с видом от первого лица… Но все может измениться, когда россияне введут в бой дополнительные силы", – говорится в статье. По сравнению с ситуацией год назад, у России в этом районе лучше командование и контроль, и у нее есть части, которые могут быть развернуты, но которые не используются в Украине.

"Все, что сейчас могут делать сторонние наблюдатели, - это наблюдать и ждать. Возможно, смелой и рискованной атакой украинцы переломят ход войны на одном фронте. А может быть, они бросают те немногие свободные силы, которые у них есть, на обреченный пограничный рейд", - подчеркивается в анализе Forbes.

Операция в Курской области

Напомним, 6 августа стало известно о новом "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области.

Как писало NYT, Украина впервые задействовала регулярную армию в операции на территории России.

По данным ISW, на 7 августа украинские силы продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ. По выводам аналитиков, все это значит, что украинские силы прорвали, по крайней мере, две российские оборонные линии и укрепленный пункт.

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