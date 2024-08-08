Для Украины это подкрепит аргумент о том, что США и европейские союзники не должны бояться угроз эскалации Кремля.

Успешный рейд украинских Вооруженных сил в Курскую область стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что украинское вторжение застало врасплох российских военных и ослабило позиции Владимира Путина.

Как отмечает издание, этот эпизод выявил хрупкость российской пограничной обороны и поднял боевой дух украинцев. Он также подорвал тщательно выстроенный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян, поскольку война, которую он начал в Украине, теперь все больше перекидывается на Россию.

"Для Украины это, скорее всего, подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны опасаться угроз эскалации со стороны Кремля и что Украине следует разрешить вести борьбу с Путиным любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны", - отмечает Bloomberg.

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Прорыв на территорию Курской области - что известно

Напомним, согласно выводам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские силы продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ в рамках операции на российской территории.

Аналитики отмечают, что у Украины может быть несколько целей - от попытки захватить территорию в качестве потенциальной разменной монеты в будущих переговорах с Москвой до попыток отвлечь российские силы на востоке.

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