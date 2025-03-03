По данным СМИ, российские захватчики нанесли удар по полигону в Днепропетровской области.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военные. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый в социальной сети Facebook.

"Трагедия на полигоне - это ужасное следствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - подчеркнул Драпатый.

Он выразил соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал наших воинов.

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По его словам, сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии.

Драпатый отметил, что лично следит за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно.

"Ждал первых данных, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", - уверяет Драпатый.

Также командующий предполагает, что правду будут пытаться скрыть в "тумане бюрократии".

"Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться", - подчеркнул Драпатый.

Он уверяет, что будет требовать строжайшего наказания.

"Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, - все они позорят Вооруженные Силы Украины", - добавил он.

По его убеждению, эта ситуация свидетельствует о несвоевременно принятых решениях и неусвоенных уроках.

"Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих побратимов. И в бою, и в тылу", - подчеркнул Драпатый.

По данным СМИ, российские захватчики нанесли удар по полигону в Днепропетровской области. Суспільне со ссылкой на свои источники пишет, что в одной из областных больниц Днепропетровщины находится большое количество раненых в результате удара по полигону.

Гибель военных 128-й бригады в Запорожской области

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты нанесли удар ракетой типа "Искандер" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Их собрали во дворе дома на построение для награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии. Официально точное количество погибших и раненых военных не обнародовалось.

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